Na demonstraci na Staroměstském náměstí vystoupil exprezident Václav Klaus. Podle Klause neexistuje žádná zázračná vakcína, lidé si mají nemocí projít. Očkovat se podle svých slov nenechá, má to být dobrovolné.

Bývalý prezident Václav Klaus během demonstrace na Staroměstském náměstí. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Chceme sdělit naší vládě jasně a jednoznačně, že už toho bylo dost. Už bylo dost zákazů a příkazů, které poškozují naše životy,“ řekl exprezident.

„Vím, že to potřebuje akci politickou, ale pokud nepřichází, chce to akci tohoto typu. Chce to jasně vyjádřit náš nesouhlas,“ řekl Klaus. Dodal, že je kritik vládních opatření a na setkání přišel podpořit organizátory.

Připomněl, že je uveden na webu ministerstva zdravotnictví mezi dezinformátory. „Nejsem žádným dezinformátorem, snažím se pouze dívat otevřenýma očima kolem sebe,“ řekl Klaus s tím, že jeho pohled je odlišný od vládního.

Vláda podle něj nechápe, že plošná opatření nepomáhají. Plošná opatření podle něj nepomáhají se zvládáním zdravotních otázek. Mají ale zničující efekt pro ekonomiku, ale i pro duši a svobody národa.

Babišův kabinet nemá podle něj osobnosti, které by se vzepřely vládní politice. Takové osobnosti nejsou podle něj ani v opozici. Jsou podle něj na demonstraci na Staroměstkém náměstí. Dav jej odměnil skandováním „Vašek na Hrad“.

Poprvé v historii jsou podle Klause izolováni zdraví lidé. „Je to naprostá absurdita a je potřeba, aby to naši politici pochopili,“ dodal exprezident. „Žádná zázračná vakcína neexistuje,“ řekl Klaus.