Prezident Miloš Zeman odmítl, že by v dopisu, kterým poslal daňový balíček bez podpisu předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi, byla chyba. „Nebylo to nic nejednoznačného,“ namítl Zeman.

„Dopis formuloval ředitel mého právního odboru. Je to dlouholetý zkušený právník, který byl dokonce členem LRV,“ dodal prezident. (Blesk Zprávy)