Opozice žádá vládu, aby se kvůli covidu obrátila pro pomoc do zahraničí. Babiš i Blatný to odmítli

Podle premiéra Babiše není důvod, aby Česko žádalo o pomoc sousední státy. Reagoval tak na výzvu KDU-ČSL, která po vládě chtěla, aby Česko požádalo okolní země o pomoc s přijímáním pacientů nebo o poskytnutí zdravotníků. Podle lidovců se řada krajů potýká s nedostatkem lůžek.

„Tady se jedná o absolutní neznalost systému, jak to funguje v České republice,“ řekl ČTK Babiš k lidovecké výzvě. Dodal, že existuje základní dispečink lůžkové péče, který vykazuje, jaké má stát kapacity, například pokud jde o přístroje nebo místa na jednotkách intenzivní péče.

Podle lidovců je ale situace v zemi neudržitelná. Česko by podle KDU-ČSL mělo požádat sousední země o pomoc s přijímáním pacientů nebo o poskytnutí zahraničních pracovníků.

„Na mnoha místech chybí zdravotnický i pomocný personál a zdravotníci jsou už zcela vyčerpaní. Navíc v řadě krajů začínají chybět lůžka nebo se velmi brzo dostanou na hranu kapacity,“ říká šéf strany Jurečka.

Podle KDU-ČSL se problémy týkají i zařízení sociálních služeb. Místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský se domnívá, že zdravotníkům ubírají síly i zmatené vládní kroky při očkování lékařského a jiného personálu.

Již včera vyzval pirátský poslanec Petr Třešňák ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k témuž kroku. Podle Třešňáka je alarmující zejména situace v Karlovarském kraji, odkud pochází.

„Aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen již selektovat pacienty, které umístí na intenzivní péči. Pane ministře, prosím, požádejte o pomoc Bavorsko a Sasko. Spolupráci už předjednal hejtman Kulhánek, ale oficiálně to musí jít od Vás,“ napsal Třešňák.

Ministr zdravotnictví ale apel odmítl. Podle něj není důvod vyvolávat paniku. „Pane poslanče, není důvod vyvolávat paniku. V ČR máme dostatečné kapacity. A není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji. S hejtmanem Karlovarského kraje jsem v kontaktu. Zrovna včera jsme mu takto pomohli,“ odpověděl Třešňákovi ministr Blatný.

Podle Babiše ale jde o pouhé zviditelňování. „Cheb požádal do minulého pátku o pomoc se šesti pacienty. To i proběhlo,“ řekl dnes ČTK Babiš. „Takže to funguje a tyto výkřiky bez znalosti situace jsou jenom nějaké politické zviditelňování,“ prohlásil. Pokud se chtějí poslanci něco dozvědět, mají se zeptat jeho nebo ministra Blatného, dodal.

„My jsme měli včera hospitalizovaných 6741 osob. Když byla druhá vlna, tak jsme byli někde na 8260. Takže není důvod, abychom my někoho žádali,“ řekl Babiš. Připustil, že některé nemocnice jsou na hraně kapacit, současně ale poukázal na to, že stát má k dispozici třeba ještě záložní nemocnici v Letňanech. „Není potřeba v této chvíli nikoho žádat v zahraničí, když máme národní dispečink lůžkové péče,“ dodal.