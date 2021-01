FBI zatkla další dva účastníky útoku na sídlo amerického Kongresu. Jde o muže, který si odnesl řečnický pult šéfky Sněmovny, a dalšího, který do Kongresu přišel odhalený do půl těla ve zvířecí kožešině s čepicí s rohy.

Jacob Chansley, známý také jako Jake Angeli, se vydává za takzvaného Šamana konspiračního hnutí QAnon. Stal se jednou z tváří vandalismu, při němž příznivci prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kongresu, kde kradli a ničili vybavení.

Chansley je známým vyznavačem konspirační teorie QAnon oblíbené na krajní pravici a na akci do Washingtonu přijel s pomalovaným obličejem, svlečený do půl těla a s kopím, na němž byla americká vlajka.

LATEST: The U.S. Attorney's office also arrested Jacob Anthony Chansley, a.k.a. "Jake Angeli," Saturday. Investigators said he was the man seen in viral photos of the siege dressed in horns, a bearskin headdress, with red, white and blue face paint. https://t.co/uijF0dmLOF pic.twitter.com/e9pW8Q7Tru — ABC News (@ABC) January 9, 2021

Podle ministerstva spravedlnosti Spojených států se sám nahlásil na Washingtonské pobočce FBI a agentům řekl, že přijel se skupinou dalších podobně smýšlejících lidí z Arizony kvůli výzvám prezidenta.

Ten opakovaně vyzýval, aby všichni „patrioti“ dorazili 6. ledna do Washingtonu, kde měl Kongres oficiálně potvrdit vítězství demokrata Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách.

Chansley před svým zatčením vyjadřoval nadšení ohledně toho, jak se jemu a dalším Trumpovým příznivcům podařilo ovládnout Kapitol.

„To, že jsme přiměli skupinu zrádců ve funkcích dřepnout si, nasadit si plynové masky a utéct do jejich podzemního bunkru, to považuji za výhru,“ řekl stanici NBC. Mezi lidmi, kteří se v bunkru museli schovávat, byl například i viceprezident Mike Pence.

Na jeho adresu tam někteří pokřikovali hesla vyzývající k oběšení viceprezidenta „Hang Pence!“, pověste Pence.

FBI zatkla rovněž Adama Christiana Johnsona, který na fotografii velmi často zobrazované v médiích mává do objektivu s rozjařeným výrazem a v čepici s nápisem „Trump“, zatímco v druhé ruce nese řečnický pultík ze sálu dolní komory Kongresu.

NEW: Adam Johnson, who was photographed carrying Speaker Pelosi’s lectern through the US Capitol while a pro-Trump mob rampaged on Wednesday, has been arrested, jail records show. https://t.co/l9O86tOU24 — NBC News (@NBCNews) January 9, 2021

Šestatřicetiletý Johnson, nezaměstnaný otec pěti dětí, pochází z Floridy, svůj pochod Kapitolem rovněž živě vysílal na sociálních sítích.

Floriďan Johnson nyní čelí stíhání kvůli násilnému vniknutí a výtržnictví na půdě Kapitolu. Je obviněn ze tří trestných činů včetně krádeže vládního majetku a setrvání ve vládní budově bez povolení. Je jedním z šesti Floriďanů, kteří byli po přepadení Kapitolu zatčeni.

Úřady zatkly rovněž jednoho muže, který dorazil do Washingtonu až den po nepokojích, policie u něj však našla útočnou pušku, pistoli a stovky nábojů. Do hledáčku úřadů se dostal kvůli textovým zprávám, v nichž hrozil zavražděním demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

From his feet on Nancy Pelosi's desk to an Arkansas jail. Here's a mug shot of Richard Barnett, who was arrested this morning and is now facing federal charges pic.twitter.com/rpSJ3BvyAm — Reena Roy (@reenaroy) January 8, 2021

U federálního soudu čelí obviněním nejméně 13 dalších lidí a asi 40 stíhají také úřady federálního okrsku District of Columbia, v němž se nachází Washington. Je mezi nimi například šedesátiletý Richard Barnett, který byl vyfocen v kanceláří Pelosiové s nohama na jejím pracovním stole.

V její kanceláři pak nechal vzkaz „My se nikdy nevzdáme.“ Policie poté uvedla, že z místnosti Pelosiové také zmizel jeden počítač.

FBI vyzvala veřejnost, aby jí zasílala tipy na možné pachatele v Kapitolu. Každému, jehož tip povede k zatčení, přislíbila odměnu tisíc dolarů. 50 tisíc dolarů pak FBI nabízí za informace, které povedou k zadržení člověka nebo lidí, kteří jsou zodpovědní za nastražení trubkových bomb ve Washingtonu.

#FBIWFO needs your help & we are offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. pic.twitter.com/dSHKhEK9tv — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 9, 2021

