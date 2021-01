Spojené státy zruší vlastní restrikce, které tamní úřady uplatňovaly ve vztahu k Tchaj-wanu. Uvedl to šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Krok povede k dalšímu ochlazení vztahů s Pekingem. Právě kvůli Číně Spojené státy vztah s Tchaj-wanem omezovaly.

Today, I am lifting all self-imposed restrictions on executive branch agencies’ interactions with their counterparts from Taiwan. This action will benefit both of our great democracies. https://t.co/JmxE5jsZYf

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 9, 2021