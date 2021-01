České hory dnes zaplnili turisté. V některých místech musela dopravu řídit policie, strážci zákona například uzavřeli cesty o Bedřichova na Jablonecku.

Rychle se dnes zaplnila parkoviště také v zimních areálech Krkonoš a Orlických hor nebo Šumavy. Aktuální opatření proti šíření koronaviru zakazují provoz lyžařských vleků, lidé proto do hor zamířili se sáňkami nebo vyrazili na túry či běžky.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) televizi Nova řekl, že vzhledem k tomu, že napadl sníh, se situace na horách dala očekávat, a největší problémy byly v dopravě kvůli neukázněnosti řidičů. To, že lidé byli v přírodě, ale podle něj neodporovalo epidemickým opatřením, apeloval však opět na dodržování rozestupů a nošení roušek.

Podle serveru iDNES.cz chce Blatný o situaci na horách jednat s Ústředním krizovým štábem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Hamáček v reakci na to webu napsal, že ale neví, jak by se protikoronavirová opatření mohla upravit. Skiareály jsou totiž podle nařízení uzavřené a pohyb venku není zakázán. Podle jeho zjištění policie na místech řešila hlavně dopravní situaci a upozorňovala na dodržování epidemických opatření.

Konkrétně do Bedřichova ráno přijelo tolik návštěvníků, že brzy ucpali silnice. Podle tamního starosty Petra Holuba (SLK) se někteří z nich chovali neukázněně a parkovali na silnicích, přitom parkoviště dál od lyžařských stop byla volná. Policisté proto do doby, než se situace vyřeší, uzavřeli příjezdové silnice do obce. Provoz tam po tu dobu řídili a doporučovali řidičům do obce nejezdit. Silnici opět otevřeli okolo 16:00 s apelem na řidiče, aby respektovali dopravní značení a omezení.

Regionální policejní mluvčí Vojtěch Robovský uvedl, že policie bude na bezpečnost a plynulost provozu v horských oblastech dohlížet i v následujících dnech.

Vládní protikoronavirová opatření lidé podle Holuba ale neporušovali. Většinou přijížděli jednotlivci. Pokud se někde podle něj objevila početnější skupina, byli to rodinní příslušníci, kteří vyrazili společně.

Podobná dopravní situace byla dnes v beskydském středisku Pustevny, které je nejčastějším výchozím místem pro výstupy na vrchol Radhoště. Auta návštěvníků zablokovala silnici vedoucí do areálu z rozhraní katastrů Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Vsetínsku. Policie ji proto uzavřela a nahoru pouštěla jen autobusy. Uzavírka téměř deset kilometrů dlouhé silnice pro osobní auta má trvat do nedělního podvečera.

Dopravu policisté regulovali rovněž na parkovištích oblíbených areálů v Krkonoších a Orlických horách. Turisté zaplnili parkovací kapacity ve Špindlerově Mlýně a Janských Lázních a postupně se plnila parkovací místa v Deštném nebo na Šerlichu. Mluvčí hradecké policie Lucie Konečná uvedla, že kolony se ale netvořily a kolem třetí hodiny odpoledne se parkoviště začala zase vyprazdňovat, všechno ale bylo bez větších problémů.

Podle Ziny Plchové ze SkiResortu Černá hora – Pec se ale situace s parkováním nevymykala obvyklému stavu za běžné sezony, kdy lidé přijíždějící na sjezdovky zaplní parkoviště už před desátou hodinou dopoledne.

Mnoho lidí dnes zamířilo také do Skiareálu Lipno, přestože je středisko kvůli vládnímu nařízení zavřené. Lidé využívali sjezdovky pro sáňkování, bobování nebo skialpinismus. Běžkaři vyrazili na upravené stopy v okolí Frymburku.

Množství lidí bylo dnes také v Hostýnských vrších, mnozí z nich vyrazili za sněhem a slunečným počasím do tamního horského střediska Troják. Většinou to byli rodiče s dětmi, které si užívaly sáňkování a bobování. Další lidé zamířili pěšky k nedaleké rozhledně Maruška. Auta návštěvníků ale zcela zaplnila parkoviště poblíž lyžařského areálu, někteří z nich proto vozy odstavovali i podél silnice.

Zvýšenou návštěvnost horských lokalit a s tím související dopravní komplikace řešili policisté také na Šumpersku a Jesenicku. (ČTK)