Fanoušci prezidenta Trumpa hromadně opouštějí Twitter poté, co sociální síť navždy zrušila prezidentův účet a omezila jeho další oficiální účty. Zároveň začala odstraňovat účty, které byly v rozporu s jejími pravidly.

Někteří tak přišli o tisíce sledujících, mezi nimi například moderátor stanice Fox News Brian Kilmeade. Ten se rozhořčoval, že jej Twitter připravil o 30 tisíc fanoušků.

So I have actually lost 30k followers in 4 hours? Is that even possible? Parler iced? Is this to please @JoeBiden? Does he know what Twitter is ?

