Na palubě letadla, které zmizelo z radaru po startu z Jakarty, bylo 62 osob, 56 cestujících a 6 členů posádky. Boeing 737 na lince z indonéské metropole do města Pontianak na ostrově Borneo ztratil náhle výšku nad mořem. Pátrají po něm záchranáři. (SCMP)

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021