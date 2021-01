Šéf senátních republikánů Mitch McConnell rozdal spolustraníkům návod, jak postupovat při druhém impeachmentu Donalda Trumpa. Očekává, že Senát dostane od Sněmovny zprávu 19. ledna, a poté se rozhodne, zda ji vyslechne.

Senát sice může zprávu obdržet kdykoliv před tím, ale reagovat na ni smí až při řádné schůzi, která se koná až 19. ledna.

Zprávu, tedy jednotlivé články obžaloby, přednášejí v Senátu tzv. manažeři vyslaní Sněmovnou.

Senátní pravidla pro impeachment vyžadují, že ve 13 hodin v tentýž den pak „Senát musí přistoupit ke zvážení“. To by znamenalo, že senátoři by začali nejdříve hodinu po inauguraci Joea Bidena.

„Proces v Senátu by tak začal poté, co prezidentu Trumpovi vyprší volební období – buď jednu hodinu poté, nebo 25 hodin poté,“ uvádí McConnellovy pokyny.

Šéf republikánů je upozorňuje, že kdyby senátoři chtěli reagovat na impeachment Sněmovny dříve než 19. ledna, museli by k tomu mít souhlas celé horní komory. (Hill, Washington Post)