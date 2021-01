Americká policie zatkla muže, který při útoku na Kapitol pronikl do kanceláře šéfky Sněmovny Nancy Pelosiové. Šedesátiletý Richard Barnett přijel do Washingtonu z Arkansasu a novinářům řekl, že to „je jeho kancelář“, protože ji platí z daní. (NBC)

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2021