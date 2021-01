Nejpřísnější opatření proti šíření covidu-19 by podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly měla zůstat až do doby, kdy budou přibývat jen stovky nebo tisíc nových případů denně. Řekl to Českému rozhlasu Plus.

Ani termín 22. ledna, do kterého je ve čtvrtek prodloužila vláda, podle něj nemusí stačit. Uzavřené jsou v současné době školy kromě mateřských a prvních a druhých tříd základních škol, restaurace, hotely. Platí zákaz vycházení mimo nezbytné cesty do práce, na nákup či do přírody, v noci je vycházení zakázáno úplně po 21.00.

„Opatření bude nutné držet do doby, než se dostaneme na čísla mezi stovkami a jedním tisícem,“ uvedl. Pokud by se zmírnila dříve, bude se Česko podle něj stále pohybovat mezi čtvrtým a pátým stupněm protiepidemických opatření. „To je obrovská zátěž pro zdravotnický systém,“ dodal.

Dál zpřísňovat podle něj už moc není prostor, spíše je třeba se zaměřit na dodržování stávajících opatření. Ke zvážení je podle něj možná regulace vzdálenosti od domova, kam lidé mohou vycházet. „Má význam pro to, aby nevznikaly na horách různé excesy,“ objasnil.

Čím déle ale opatření trvají, tím méně je podle Prymuly lidé dodržují. Ta současná byla zavedena 27. prosince. Už čtvrteční počty nově nakažených, kterých bylo zhruba o 3000 méně než předchozí den, jsou podle něj možná prvním důkazem o zlepšování situace.

Mezi dneškem a nedělí 10. ledna by se měla opatření projevit na počtech denních případů také podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška, řekl to na dnešní tiskové konferenci ministerstva. V úterý a ve středu bylo případů více než 17 000 za den, což bylo nejvíc od začátku epidemie. Velkou roli ale hraje antigenní testování, díky kterému se podaří odhalit asi čtvrtinu případů, často mezi lidmi bez příznaků. (ČTK)