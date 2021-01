Kvůli nařízenému omezení zdravotní péče, která není nezbytná, provedly pražské nemocnice v loňském roce o tisíce operací méně než v roce 2019. Právě plánovaná operativa přitom přináší nemocnicím nejvíce peněz.

Zdravotnická zařízení rovněž rozšiřují počet lůžek určených pro pacienty s covidem-19, sdělili ČTK zástupci nemocnic v hlavním městě.

„Celkový počet hospitalizovaných pacientů se u nás v nemocnici pohybuje kolem 36 000 ročně. V roce 2020 to bylo asi o 6000 méně, i když započteme i covidové pacienty. Je to dáno tím, že pacienti s covidem vyžadují výrazně vyšší péči personálu, čili my nemáme dostatečnou kapacitu pro ostatní hospitalizované pacienty, a proto musíme postupně přivírat některá oddělení,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Petr Arenberger.

Nyní ve FNKV podle Arenbergera provádí zhruba dvě třetiny operací, tedy výkony akutní. V provozu je v současnosti 14 operačních sálů, při běžném provozu se operuje na 21 sálech. Finanční ztráty FNKV, způsobené nutným omezením zbytné péče, se podle ředitele nemocnice k podzimu 2020 odhadovaly ve výši téměř 100 milionů korun. Ztrátu částečně pomáhá kompenzovat například provozem odběrových míst na covid-19 v areálu.

Za celý rok 2020 v Nemocnici Na Homolce provedli zhruba o 2500 plánovaných výkonů méně než v roce 2019, a to i přesto, že výpadky způsobené vynuceným omezením elektivní péče se snažili dohnat mimo jiné prodloužením operačních programů ve všední dny a operováním o víkendech. Jen od konce prosince odložili desítky zákroků, uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Asi 60 jich od prosince podle mluvčí Lucie Krausové odložili také v Nemocnici Na Františku. Právě elektivní operace tvoří asi 75 procent operací, které v nemocnici zřizované Prahou 1 provedou. Běžně je plánovaných operací asi 300 měsíčně. Finanční ztrátu však podle mluvčí zatím nelze vyčíslit. „Její výše bude známa až po vyúčtování zdravotní péče za rok 2020 zdravotními pojišťovnami,“ doplnila Krausová. Ve Fakultní nemocnici v Motole se za běžné situace provede asi 120 operací denně. Neakutní péče, která je nyní odložená, představuje podle mluvčí Pavlíny Dankové asi 60 procent výkonů.

Počty akutních lůžek pro pacienty nakažené covidem-19 poskytovatelé akutní lůžkové péče průběžně navyšují. Ve FNKV mají nyní osm jednotek vyčleněných pro pacienty s covidem a další dvě budou otevřené a obsazené o víkendu nebo v následujícím týdnu, uvedl Arenberger. Rovněž Nemocnice Na Homolce je podle Dostálové připravena kapacitu lůžek pro tyto pacienty rozšířit. Nyní jich je 30. V Nemocnici Na Františku mají podle Krausové tři covidové jednotky.

Nemocnice se momentálně potýkají i s nárůstem zaměstnanců v karanténě nebo v izolaci. Ve FNKV jejich počet podle ředitele stoupl o 30 procent na nynějších 101 z celkových 3200 zaměstnanců. Dalších 40 zaměstnanců FNKV je ve zdravotnické karanténě. Motol k dnešnímu dni eviduje v izolaci 373 z téměř 6000 zaměstnanců, jak nemocnice zveřejnila na Twitteru. V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze je podle mluvčí Jitky Zinke asi 70 z 1800 zdravotníků nakažených covidem.

Nařízení omezující odkladnou péči schválila vláda 21. prosince. Omezení má uvolnit lůžka pro pacienty s covidem-19. Stejné nařízení platilo už dříve v březnu a v říjnu loňského roku.

V Praze podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek přibylo 1390 potvrzených případů koronaviru. V hlavním městě je nyní 16 471 nakažených, dosud nejvíc od začátku epidemie. V celém Česku přibylo 14 780 potvrzených případů koronaviru. Přes 7300 nemocných bylo ve čtvrtek hospitalizováno v nemocnicích, téměř 1100 jich je ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. (ČTK)