Pendlerům by mohl pro cesty do Saska stačit jeden test týdně, mohli by si jej udělat bezplatně v ČR, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Odpoledne rozhodne saská vláda.

Odpoledne rozhodne saská vláda, ministryně se podle něj k návrhu stavěla pozitivně. Podle původního návrhu chtělo Sasko od pondělí vyžadovat od pendlerů na jejich náklady dva testy týdně, což se nelíbí zahraničním pracovníkům ani jejich saským zaměstnavatelům. Výhrady mají i odbory či hospodářské svazy a komory.

„Dnes jsme navrhli saské straně, že by povinnost byla pouze jednou týdně s tím, že by si pendleři test mohli udělat zdarma na naší straně. Paní ministryně přijala návrh pozitivně. Dnes odpoledne zasedá saská vláda, následně nás obratem budou informovat o tom, jestli změna nastane od pondělí,“ řekl Petříček. Podle odhadů jeho resortu jezdí do Saska každodenně za prací zhruba 5000 lidí. Využít by mohli antigenní testy, jež jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. (ČTK)