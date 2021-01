Zemřela americká herečka Marion Ramseyová, bylo jí 73 let. Byla známá mimo jiné rolí kadetky Hooksové z komediální série Policejní akademie. Hrála také v muzikálech na Broadwayi. (Variety)

Marion Ramsey, known for acting in the “Police Academy” films and gracing the Broadway stage in 1978’s “Eubie!,” has died at 73. https://t.co/yafhxGTKeS pic.twitter.com/ONAxPYIRQF

— Variety (@Variety) January 7, 2021