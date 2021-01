Bílý dům stáhl nominaci prozatímního ministra Chada Wolfa na pozici ministra pro vnitřní bezpečnost. Wolf na Twitteru odsoudil násilí v Kapitolu a k témuž vyzval i prezidenta Donalda Trumpa. (Reuters)

My full statement condemning violence at the U.S. Capitol. pic.twitter.com/N9vlAUQILA

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) January 7, 2021