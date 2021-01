Babiš v rozhovoru pro Českou televizi připustil, že změna fotografie na Twitteru by se dala interpretovat jako distancování se od Trumpa. „Sundal jsem to i v tom kontextu, co se tam stalo. Ale Silné Česko platí, za tím si stojím,“ uvedl.

Příspěvky premiéra Andreje Babiše na jeho twitterovém účtu. Reprofoto: Deník N

Čepice se podle něj Trumpovým sloganem Make America Great Again pouze inspirovala. „Naše heslo bylo Silné Česko, to razím u nás doma,“ řekl. ČR má na to, aby se vrátila do pozice z doby první republiky, kdy byla průmyslovou velmocí, doplnil.