O doučování pro žáky mohou od začátku roku rozhodovat nejen poradny, ale i sami ředitelé škol. Vyplývá to z novely vyhlášky o inkluzi, kterou na konci prosince podepsal ministr školství Robert Plaga a která platí od 1. ledna.

Úřad podle mluvčí resortu Anety Lednové k novele nyní ještě dokončuje návod pro ředitele, kdy a jak by se mělo doučování poskytovat. Někteří odborníci s úpravou nesouhlasí, podle nich bude mít negativní dopad na děti i učitele.

Návod podle Lednové poskytne přehled k fungování doučování v kontextu platné legislativy. „Obsahuje jak ekonomické souvislosti a pokyny k výkaznictví, tak příklady konkrétních námětů pro práci se žáky s potřebou podpory formou pedagogické intervence (neboli doučování),“ řekla.

Možnost doporučit doučování neztratily ani poradny. Změnil se ale způsob financování této podpory. Zatímco dříve s ní byly spojené peníze na inkluzi, nově se mají posílit rozpočty školy na odměny pro učitele. Peníze se na to v letošním roce mají školám rozdělit podle průměrného počtu žáků ve třídách. Ještě do konce ledna se zároveň bude z peněz na inkluzi platit doučování, které poradny předepsaly do konce minulého roku.

Úřad úpravu zdůvodnil snahou zefektivnit doučování tak, aby mohlo rychle reagovat na výsledky žáků a snížila se administrativní zátěž škol, rodičů i poraden. Novela podle něj odráží také změnu financování škol od loňského ledna, růst platů učitelů a zvyšování počtu školských nepedagogických pracovníků. (ČTK)