Iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES chystá na neděli další demonstraci proti vládním opatřením. Chtějí na ní vyhlásit „otevření“ ČR. Organizátoři kritizují podporu podnikatelům a žádají kompenzaci ve výši 70 procent tržeb.

„Na této demonstraci vyhlásíme otevření České republiky. Nebudeme respektovat vládní opatření, která nefungují, ale naopak zapříčinila daleko vražednější pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti,“ řekl za iniciativu David Biksadský. Nedělní demonstraci bude moderovat. Organizátoři vyzývají účastníky, aby přišli v rouškách a dodržovali poklidný ráz akce a platná vládní opatření.

K iniciativě se podle jejích zástupců připojují i živnostníci a podnikatelé v jiných sektorech než jen z pohostinství. Jako příklad uvedli zástupce některých kulturních a sportovních podniků a organizací. Celkem nyní skupina čítá asi 1000 podniků z celé ČR.

Členy iniciativy dnes podpořil také hudebník Daniel Landa. Řekl, že iniciativa chce shromáždit odborníky, kteří by navrhli bezpečnou cestu k otevření Česka a kterou by iniciativa předložila vládě. Dnešní tiskové konferenci přihlížel také herec Michal Suchánek. Na dotaz, zda mají organizátoři jeho podporu, řekl: „Zaslouží si jakoukoliv pomoc za to, co dělají, ať si o tom myslí kdokoliv cokoliv. Je to záslužný.“

Zástupci iniciativy dnes ocenili, že je ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) přizval k online jednání, které se uskuteční 13. ledna a kterého by se měli účastnit také členové Asociace hotelů a restaurací a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na jednání bude iniciativa žádat, aby stát nahradil podnikatelům 70 procent tržeb z minulého období s tím, že by se od částky odečetly všechny prostředky, které už podnikatelé získali nebo při částečně uzavřeném provozu vydělali. Na pomoc by podle nich měli dosáhnou i ti, kteří už své podnikání museli kvůli vládním opatřením ukončit.

Iniciativa už minulý víkend uspořádala pokojný protest v centru Prahy. Členové iniciativy a jejich příznivci vytvořili z půllitrů a skleniček se svíčkami světelnou cestu od úřadu vlády až na Staroměstské náměstí. Akce měla podle pořadatelů upozornit na kritickou situaci malých a středních živnostníků a podnikatelů. Žádali vládu, ať ukončí opatření kvůli koronaviru. (ČTK)