Vášnivou debatu vzbudil v Indii politický návrh, aby ženy v domácnosti pobíraly plat. „Nastal pro to správný čas,“ říká navrhovatel Kamal Hásan, známý herec a dnes i politik.

Kritici namítají, že v zemi, kde mají ženy jeden z nejmenších podílů na pracovním trhu na světě, by to vedlo k jejich ještě větší izolaci od regulérního zaměstnání. (Reuters)