Deník USA Today zveřejnil záběry z budovy Kapitolu poté, co ji opustili protestující. Ze snímků jsou patrné poničené interiéry, rozbité předměty i poškozený nábytek. FBI vyzvala veřejnost, aby jí posílala tipy na případné pachatele.

I’m inside the Capitol for @USATODAY. The aftermath of Trump rioters storming the building is jarring

Glass everywhere, dust blankets the ground, broken benches turned on their side, used medical kit with an IV & AED machine that was used on a woman who was squeezed in the chaos pic.twitter.com/aafYiH6GpD

— Christal Hayes (@Journo_Christal) January 7, 2021