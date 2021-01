Slovenská policie zintenzivnila kontroly dodržování restrikcí, které zavedly úřady v souvislosti se šířením covidu. Za jednu z priorit označila i dohled na hranicích se sousedními zeměmi a mezi okresy, byť kontroly budou spíše namátkové.

Oznámil to dnes prozatímní policejní prezident Peter Kovařík.

Za nedodržení nařízení hrozí viníkům pokuta. Omezení nadále platí i při cestách z Česka na Slovensko.

Slovenská vláda ve snaze zpomalit šíření infekce omezila volný pohyb lidí, zákaz vycházení má ale 19 různých výjimek. Například do zaměstnání by ale měli jezdit jen ti zaměstnanci, kteří nemohou práci vykonávat z domova; prokázat by se měli příslušným potvrzením od zaměstnavatele.

„Pandemická situace je krizová. Vyžadujeme, aby se výjimky dodržovaly. Vyzývám občany, aby respektovali uložená pravidla. Chceme kontrolovat hranice okresů, abychom snížili mobilitu. Nemáme sílu, abychom uzavírali všechny okresy na všech komunikacích. Současně nechceme způsobit dopravní zácpy,“ řekl Kovařík. Dodal, že kontroly jsou také ve vlacích.

Jednou z priorit policie při dohledu nad dodržováním karanténních omezení jsou podle Kovaříka i hranice s okolními zeměmi. Při příjezdu na Slovensko například z Česka musejí mít cestující až na výjimky negativní výsledek testu na koronavirus, aby se v zemi pod Tatrami vyhnuli karanténě. Na Slovensku se i na turisty vztahuje stávající omezení volného pohybu osob.

Při porušení zákazu vycházení a dalších karanténních omezení mohou policejní hlídky uložit viníkovi na místě pokutu do 1000 eur (přes 26 000 korun), ve správním řízení hrozí ještě vyšší peněžitá sankce.

Do konce loňska slovenská policie zaznamenala podle Kovaříka přes 38.000 přestupků v souvislosti s karanténními omezeními, jako například porušení nařízení o nošení roušek či karantény nebo uzavření provozů. (ČTK)