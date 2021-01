Další dodávka vakcíny Pfizer a BioNTech, která měla od dorazit do Česka dnes, přišla do očkovacích center již v úterý. Jedná se zhruba o 70 tisíc dávek. V lednu má dorazit také 20 tisíc dávek nově schválené vakcíny Moderna.

Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Původně bylo plánováno, že bude do Česka dodáno až 80 tisíc dávek nově schválené vakcíny Moderna. Potvrzeno je 20 tisíc ve dvou rozdělených dávkách. To by mělo přijít tento měsíc,“ avizoval Blatný.

„Snažíme se o to, aby se čísla zvyšovala, ale potvrzeno je zatím jen 20 tisíc,“ dodal.

Do středečního večera nemocnice provedly asi 20 tisíc očkování. Z první dodávky vakcíny (Pfizer a BioNTech), která dorazila do Česka koncem prosince, tak zbývá využít zhruba 13 tisíc dávek. Podle plánu je zdravotníci měli stihnout naočkovat do dnešního dne. Cílem je podle ministra vyočkovat vždy celou dodávku vakcín, než přijde nová.

Až se očkování proti koronaviru v Česku rozjede více, bude zřejmě probíhat nejen v nemocnicích, ale také třeba ve velkých podnicích. Avizoval to Blatný, momentálně se podle něj jedná s pojišťovnami o tom, aby to bylo možné.

„Počítáme i s využitím center, která budou zřizovat podniky. Zájem mají i ty, které do české ekonomiky významně přispívají. Jelikož se bude jednat o očkování osob, zdravých osob v průměrném věku, kdy nebude většina z nich patřit do rizikových skupin, dojde k tomu až v průběhu jara nebo na konci jara,“ řekl ministr.

Naznačil také, že stát chce do budoucna umožnit různým provozovatelům akcí v nižších stupních protiepidemického systému, aby si mohli nastavit svá pravidla pro epidemiologickou bezpečnost. Půjde například o vpouštění lidí jen s negativním testem nebo do 90 dnů od prodělání onemocnění (jelikož tak dlouho podle ministra průměrně vydrží protilátky). „Nebude to regulace státem, ale pořadateli, protože stát nechce nic vynucovat a nikoho diskriminovat,“ dodal.