Žena, kterou včera policie zastřelila po proniknutí do Kapitolu, je veteránka amerického letectva Ashli Babbittová ze San Diega. Její manžel ji popsal jako silnou podporovatelkou Donalda Trumpa. V armádě působila 14 let. (Fox News)

I don’t care what her politics were, this government stuff isn’t worth all the hate and the death of a fellow American. 😔

RIP #AshleyBabbit pic.twitter.com/xY5clnnuy0

— Banks Wise (@fbankswise) January 7, 2021