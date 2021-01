Republikánská senátorka Kelly Loefflerová, která včera prohrála volby v Georgii, odvolala svůj protest proti uznání vítězství Joea Bidena. „Když jsem ráno přijela do Washingtonu, byla jsem plně připravena hlasovat proti. Teď ale nemůžu,“ řekla.

BREAKING: Sen. Kelly Loeffler: "When I arrived in Washington this morning, I fully intended to object to the certification of the electoral votes. However, the events that have transpired today have forced me to reconsider and I cannot now, in good conscience, object." pic.twitter.com/IBxqsasylN

— ABC News (@ABC) January 7, 2021