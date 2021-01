Deník Politico zveřejnil záběry momentu, kdy se do sálu Sněmovny dobývali protestující a poslanci se před nimi schovávali za sedadly v horním patře galerie. Ozbrojení policisté zabarikádovali hlavní vstup do sálu.

Here's a scene from the House gallery after rioters overwhelmed stormed the Capitol today.

Roughly two dozen members and reporters huddled in the gallery, crouching behind seats, as multiple armed officers barricaded the main chamber door https://t.co/pisVAEiGNV pic.twitter.com/Vbc7BUuvbW

— POLITICO (@politico) January 6, 2021