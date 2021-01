Příznivci Donalda Trumpa během demonstrace obklíčili novináře, zničili jejich vybavení a skandovali, že média jsou nepřítelem lidí, což tvrdí právě Trump. „Za svou kariéru jsem nic podobného nezažil,“ píše reportér NBC Shomari Stone.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2

