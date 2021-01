Americký prezident Donald Trump ve svém projevu zopakoval, že byl výsledek voleb zfalšovaný. „Vím, jak se cítíte. Ale jděte domů. Máme vás rádi, jste výjimeční. Jděte domů v míru,“ promluvil ke svým podporovatelům.

„Tyto volby jsme masivně vyhráli, každý to ví a druhá strana to dobře ví taky. Znám vaší bolest. Nechceme, aby někdo byl zraněn. Tohle se nikdy nestalo, aby nám to takhle ukradli – vám, mně, naší zemi. Ale teď jděte domů.“

Společnost Twitter k jeho proslovu přidala varování, že je v rozporu se skutečností. „Tento tweet nesmí být přeposílán, není na něj možné odpovědět kvůli riziku násilí.“