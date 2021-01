Vozy pohotovostních jednotek SWAT míří do Washingtonu. Na místě posílí policisty, kteří žádali o podporu. Do města také míří na 200 příslušníků Národní gardy z vedlejší Virginie. (BNO)

WATCH: Large numbers of police and SWAT vehicles driving into Washington, D.C. pic.twitter.com/DzzBjtCWQK

— BNO News (@BNONews) January 6, 2021