Česko kvůli odchodu Velké Británie z Evropské unie zřídí nový honorární konzulát ve východoanglickém Peterborough. Má ho vést Petr Torák, který v minulosti pracoval u tamní policie a dostal Řád britského impéria. Teď je ředitelem charitativní organizace.

Uvedla to dnes Česká televize (ČT).

Občané zemí EU dlouhodobě usazení v Británii, kteří letos do 1. července neobdrží status usedlíka a nebudou v té době čekat na rozhodnutí britských úřadů o udělení statusu, budou v Británii jako ilegálně pobývající občané třetí země. Torák má Čechům pomoci se na změny připravit. Podle jeho dřívějšího odhadu do Peterborough přišlo 5000 až 6000 Čechů a Slováků. Charitativní organizace COMPAS, kterou vede, pomáhá především právě jim.

„Je to člověk, který má velký respekt, a také je to člověk, který, věřím, že by mohl pomoci právě i v následujících měsících v komunikaci s našimi spoluobčany tak, aby se nedostali do nějakých problémů,“ řekl ČT ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). V pondělí Petříček uvedl, že o status usedlíka v Británii dosud zažádalo téměř 54 000 Čechů a zatím bylo vyřízeno 51 100 žádostí, drtivá většina kladně. (Česká televize)