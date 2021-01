Americká policie uzavřela kvůli protrumpovským protestům Kapitol. Lidé prorážejí barikády

Americká policie uzavřela kvůli protrumpovským protestům Kapitol, budovu Kongresu. Policisté hlídají u každého vchodu a nikdo nesmí dovnitř ani ven. Před budovou se shromažďují tisíce podporovatelů žádající vítězství Donalda Trumpa. Někteří z nich bariéry prorazili. (Hill)

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9

— Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021