Donald Trump před tisíci shromážděných podporovatelů znovu vyzval viceprezidenta Mikea Pence, aby nevyhlásil výsledky prezidentských voleb. „Doufám, že Mike udělá tu správnou věc,“ řekl prezident.

„Protože jestli ji udělá, tak vyhrajeme volby. On má naprosté právo ji udělat a tím ochránit naší ústavu. Státy chtějí volby znovu, dostaly špatné informace. Jediné, co má viceprezident udělat, je vrátit výsledky státům a nechat je volit znovu.“

"I hope Mike is gonna do the right thing. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election … states want to re-vote." — Trump (this is a lie — Trump lost the election) pic.twitter.com/W4tuCsQaUn

