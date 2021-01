Demokraté v Senátu, kde budou mít podle dosavadních výsledků voleb v Georgii těsnou většinu, učiní schválení podpory dva tisíce dolarů pro každého Američana okamžitou prioritou. Republikány vedený Senát ji před koncem roku odmítl.

Řekl to šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer na svém prvním vystoupení po uzavření volebních místností. „Kdo by si to pomyslel,“ reagoval na vítězství demokratů Raphaela Warnocka a předpokládané vítězství Jona Ossoffa v senátních volbách.

Díky jejich hlasům se poměr republikánů a senátorů v Senátu vyrovnal na 50 ku 50 a rozhodující hlas má viceprezidentka, tedy Kamala Harrisová. (Reuters)