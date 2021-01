Britská vláda bude lockdown v Anglii rozvolňovat postupně, upozornil premiér Boris Johnson. Začít by se podle něj mohlo v polovině února a uvolňování by mělo pokračovat až do konce března.

Premiér Johnson plán na rozvolňování nastínil před poslanci v Dolní sněmovně parlamentu, která má zpětně schválit vládní opatření na zavedení celostátního lockdownu v Anglii.

Podobná opatření zavedly také regionální vlády ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku. (BBC)