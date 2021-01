Zastánci prezidenta Trumpa se v noci střetli ve Washingtonu s policií. Do metropole přišli vyjádřit podporu Trumpovi, jehož oponenta Joea Bidena má dnes Kongres oficiálně vyhlásit vítězem voleb. Policie několik lidí zatkla, na místě byli zranění. (NY Post)

Mace deployed as police push back into the crowd of Trump supporters trying to get into BLM Plaza #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/mmNqq3vYyO

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021