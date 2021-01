Demokrat Raphael Warnock vyhlásil vítězství v Georgii. Poděkoval své matce. „Protože jsme v Americe, ruce této 82leté ženy kdysi sbíraly bavlnu pro někoho jiného a dnes odevzdaly hlas nejmladšímu synovi, aby se stal senátorem USA.“ (ABC)

NEW: Rev. Raphael Warnock on his mother: "The other day, because this is America, the 82-year-old hands that used to pick somebody else's cotton went to the polls and picked her youngest son to be a United States senator." https://t.co/ocEFR2PyFH pic.twitter.com/eMMs2bjBz3

