Ve volbách v Georgii nejdříve vítězili oba republikánští kandidáti, protože republikánští voliči dávají přednost osobní volbě a tyto hlasy se počítají nejdřív. S přibývajícími sečtenými distančními lístky ale rostou hlasy demokratů.

Oba demokraté, Warnock i Ossoff, tak během noci dotahují na republikány Loefflerovou a Perdua a volební komisař Gabriel Sterling varoval, že hlasy, které sčítají nyní, „budou spíše demokratické“.

"It's a razor-thin margin we've seen out there so far," Gabriel Sterling, Georgia elections official, says while giving a Senate runoff election update. https://t.co/tY9ybXUlwS pic.twitter.com/XEEbxpdH0w

Snaží se tím zabránit vzniku dalších konspiračních teorií. Některé z nich šíří i prezident Trump, jemuž Sterling během noci veřejně některé vyvracel.

And this issue in Columbia Co. was resolved hours ago and our office informed the public about it in real time. The votes of everyone will be protected and counted. Sorry you received old intel Mr. President. https://t.co/qqGmnIqwsM

— Gabriel Sterling (@GabrielSterling) January 5, 2021