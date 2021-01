Americký prezident Donald Trump usiluje o to, aby soud zamítl žalobu, kterou na něj kvůli dědictví podala jeho neteř Mary Trumpová. Podle žaloby přišla autorka knihy odhalující Trumpovo rodinné zázemí a výchovu o miliony dolarů.

Trump ji viní z šíření spikleneckých teorií, příbuzná chce prý přispět k tomu, že prezident bude po odchodu z Bílého domu zavalen soudními spory.

Podle Trumpových právníků se Mary Trumpová vzdala nároků na dědictví v roce 2001 při vyrovnání rodinného majetku po smrti Trumpova otce. Fred Trump zemřel roku 1999. Mary je dcera Freda Trumpa mladšího, který zemřel roku 1981. Zažalovala kromě prezidenta také jeho sestru Marryanne. V žalobě uvádí, že jí spolu s dalším již zemřelým bratrem Robertem upřeli nárok na dědictví.

Trumpovi právníci soudí, že Mary Trumpová se žalobou dlouho otálela a opírá se v ní o zprávu listu The New York Times věnovanou daním rodiny Trumpů. „Žalovatelka vznáší podivná a nedůvěryhodná obvinění plná spikleneckých teorií, jež by se lépe vyjímaly v hollywoodském scénáři než v právním úkonu,“ uvedl Trumpův právní tým ve svém vysvětlení u manhattanského soudu.

Podle týmu je pravým důvodem žaloby snaha „oslabit prezidentův politický vliv po odchodu z úřadu a zahltit ho nespočetnými právními spory“. O zrušení žaloby usiluje i prezidentova sestra.

Psycholožka Mary Trumpová vydala loni o Trumpovi nelichotivou knihu s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa). Její právnička Roberta Kaplanová řekla, že i když Mary Trumpová není fanynkou prezidenta ani jeho politiky, soudní spor, o nějž jde, „se týká výhradně podvodu v rámci rodiny“.

Trump svůj úřad opustí 20. ledna a jak upozornila agentura Reuters, čeká ho několik soudních pří – trestní stíhání manhattanského prokurátora Cyruse Vancea kvůli daňovým přiznáním nebo civilní vyšetřování newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové ohledně nadhodnocování aktiv k získání půjček a daňových výhod. Za pomluvu ho zažalovala novinářka E. Jean Carrollová, která tvrdí, že ji v 90. letech znásilnil. Trump ji obvinil ze lži. (ČTK)