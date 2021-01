Spojené síly pro Prahu navrhly umístit Muchovu Slovanskou epopej do paláce Savarin na Václavském náměstí. Souhlasí s tím i umělcův vnuk John Mucha. Ukončily by se tím spory o umístění pláten. Díla se ale v Praze neobjeví dříve než za pět let. (Archiweb)