Americká herečka a někdejší bondgirl Tanya Robertsová zemřela, bylo jí 65 let. Její agent Mike Pingel už včera médiím sdělil, že herečka je po smrti, později ale uvedl, že se jednalo o nedorozumění a Robertsová žije. Herečka byla na jednotce intenzivní péče poté co zkolabovala 24. prosince. (Vanity Fair)

After a bizarre 24 hours, Tanya Roberts has been officially, sadly pronounced dead. https://t.co/LQbMDjqOWQ

— VANITY FAIR (@VanityFair) January 5, 2021