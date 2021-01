ČR v polovině ledna spustí registrační systém pro očkování proti koronaviru

Stát 15. ledna spustí registrační online systém pro nejvyšší věkovou kategorii (lidé starší 80 let). Pro širší veřejnost se možnost registrací otevře 1. února.

„Pokud patříte do vysoce prioritizované skupiny, je vám přidělen dřívější termín, pokud ne, udržuje vás to na waiting listu, dokud se pro vás nevytvoří očkovací slot a pak vám dají vědět,“ vysvětlil ministr Blatný.

„Je-li vám nad 80, je to automaticky nejvyšší priorita a dostanete se do první skupiny, pokud máte 65 let, vyšší tlak a cukrovku, taky budete mít vyšší prioritu,“ dodal.

„Pamatujeme i na seniory, kteří mají problém s počítačem – program umožňuje, že to za vás udělá někdo jiný, rodinný příslušník či praktický lékař,“ upozornil Blatný.

Lidé si mohou zavolat prý i na linku 1221. „Člověk na callcentru s vámi registraci projde, budou i krajská call centra,“ tvrdí ministr.

Registrovat se nemusí lidé v seniorských centrech ani tamní pracovníci. V těchto zařízeních už očkovací kampaň probíhá.