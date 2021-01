Čínský soud poslal do vězení 17 lidí za pašování šupin z luskounů v hodnotě 28 milionů dolarů. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 14 let. Podle čínské lidové medicíny by šupiny z luskouna měly podporovat laktaci žen, cirkulaci krve nebo také léčit rakovinu. (AFP)