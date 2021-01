Karlovarský kraj spustí v polovině ledna jednotný elektronický rezervační systém k otestování na koronavirus. Dosud objednávky vyřizovalo call centrum, které bylo často vytížené, nebo weby jednotlivých laboratoří.

„Státní objednávací systém není úplně funkční, často padá, proto si některé kraje zřídily vlastní rezervační systém. My ho máme vyrobený a zprovozněný, nicméně se musí ještě doladit, aby při větším zájmu nekolaboval. Nechceme zatím pouštět lidi do neotestovaného produktu,“ řekl krajský zastupitel Josef März.

Krajské call centrum obsluhují ve svých prostorách hasiči. Jeho kapacitu musel kraj z důvodu vytíženosti zvýšit, nyní tam vyřizuje hovory 11 operátorů. O testování je v regionu stále zájem. „Řada volajících stále není připravena se svými údaji, k tomu úměrně se prodlužuje délka hovoru a tím pádem se omezuje i kapacita,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (za STAN). Hasiči vyřizují kolem 900 telefonátů denně, objednávají na jedno z osmi odběrových míst fungujících v Karlových Varech, u jezera Michal v Sokolově, v Chebu, Mariánských Lázních i v Aši.

Podle zastupitele Märze by elektronický systém v budoucnu mohl fungovat i pro rezervaci termínu na očkování. „Je avizováno státem, že kvalitní rezervační systém na očkování bude zprovozněn celostátně, což by bylo lepší řešení. Pokud by státní systém nefungoval, budeme připraveni náš rezervační systém rozšířit,“ uvedl März.

V pondělí začalo v Karlovarském kraji očkování proti koronaviru zdravotníků a pracovníků integrovaného záchranného systému. Zájem o vakcínu je velký. Zároveň vedení kraje připravuje očkování i dalších lidí, v plánu je během února očkovat seniory z pobytových zařízení sociálních služeb a pedagogy. Kraj chystá i vakcinaci veřejnosti, v případě velkého zájmu by se očkovací místo vybudovalo v KV aréně v Karlových Varech, kde je podle hejtmana dostatečná kapacita i parkovací místa a dobrá dostupnost. (ČTK)