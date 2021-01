Český červený kříž bude v Praze pomáhat s očkováním proti covidu-19 v domovech pro seniory. Pro mobilní očkovací tým poskytne speciální vozidlo a řidiče.

„Praha považuje za klíčové během ledna naočkovat zejména nejzranitelnější skupinu obyvatel, tedy klienty domovů pro seniory, kde jsou dopady epidemie zdaleka nejtěžší. Vozidlo ČČK poslouží k přepravě mobilních očkovací týmů i s vakcínami a dalším vybavením,“ řekla radní hlavního města pro oblast zdravotnictví a sociální politiky Milena Johnová (Praha Sobě).

Dodávka je vybavena sociálním zázemím a mrazákem. Vůz se bude používat zvláště v situacích, kdy očkování nebude moci zajistit ošetřující praktický lékař domova.

V případě potřeby jsou podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana k administrativní nebo organizační výpomoci připravení také dobrovolníci, které ČČK sdružuje. Cílem pomoci je to, aby se zdravotnický personál mohl plně věnovat samotné vakcinaci a očkování probíhalo co nejefektivněji.

Pro očkování v pražských domovech pro seniory, v nichž je asi 4000 klientů, Praha plánuje vytvořit mobilní očkovací týmy a žádá po státu 7000 vakcín z dodávky, která do Prahy dorazí 7. ledna, jak už dříve uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). S očkováním obyvatel nad 80 let by měli hlavnímu městu pomoci pediatři.

Nezisková organizace v Praze a dalších městech pořádá od podzimu 2020 kurz pro dobrovolníky s názvem Moderní ošetřovatelství v praxi. Na jednodenním kurzu se zájemci seznamují s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku. Kurz je zdarma a v Praze jej zatím absolvovalo 1700 osob. Absolventi kurzu se mnohdy následně uplatňují jako výpomoc v nemocnicích, sociálních pobytových zařízeních nebo nabyté vědomosti využívají při péči o své blízké se sníženou soběstačností v domácím prostředí. Zájemci mohou pořádání kurzu finančně podpořit.

Pražský magistrát chce ve své Městské poliklinice ve Spálené ulici zřídit vlastní očkovací centrum. V Praze je vyčleněno devět očkovacích míst ve státních nemocnicích. Podle vládní strategie by v lednu mělo mít Česko asi 358 000 dávek pro 179 000 lidí. Očkovat je nutné každého dvakrát. (ČTK)