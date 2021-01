V ČR zemřelo do konce listopadu víc lidí, než je běžné za rok. Počet 114 781 úmrtí překonal podle Českého statistického úřadu už i rok 2015, který byl za posledních deset let rekordní.

V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112.000. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covid-19.

Údaje ČSÚ jsou ke konci 48. týdne, tedy do 29. listopadu. Podle dat dostupných na webu ministerstva zdravotnictví do té doby v Česku zemřelo s covidem 8400 lidí. Epidemie koronaviru se v Česku začala šířit v březnu a první oběť covidu byla v Česku zaznamenána 22. března. Do konce roku si covid v Česku vyžádal 11 795 obětí. (ČTK)