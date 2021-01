Donald Trump na vystoupení v Georgii vyzval viceprezidenta Pence, aby jej zítra vyhlásil vítězem voleb v Kongresu, jinak „ho nebude mít tak rád“. „Doufám, že se za nás Mike Pence postaví. Je to skvělý chlap,“ řekl Trump.

Trump at Georgia rally says he hopes Pence "comes through for us" https://t.co/4r0vYxdOaF pic.twitter.com/v2et5dkxOl

Pence má zítra v Kongresu procesní roli toho, kdo vyhlásí stvrzení výsledků volitelů Sněmovnou a Senátem.

Na 150 republikánských poslanců a nejméně 14 republikánských senátorů chce zablokovat stvrzení Bidena. Procesně jim náleží dvě hodiny na vyhlášení pochybností o rozhodnutí volitelů. Poté má viceprezident oznámit výsledek voleb. Je to poslední formální krok před inaugurací nového prezidenta.

Prezident chce, aby Pence nevyhlásil Bidena, ale jeho. Pence je tak ve složité situaci, kdy se musí rozhodnout, zda uposlechne znění Ústavy, nebo přání prezidenta.

Podle konzervativního analytika Billa Cristolla Pence v příštích hodinách rezignuje, protože „dává přednost nezpronevěřit se Ústavě“ a zároveň „cítí silnou loajalitu vůči Trumpovi“.

OK you wanted outside the box:

1. Pence would prefer not to subvert the Constitution on Jan. 6.

2. But Pence feels a strong sense of loyalty to Trump.

3. And Pence wants to avoid a demand that he pardon Trump upon a Trump resignation Jan. 19.

So: Pence resigns as VP tomorrow.

— Bill Kristol (@BillKristol) January 5, 2021