„Jsem republikán a vždycky budu,“ odpověděl státní tajemník Georgie Brad Raffensperger v rozhovoru pro ABC, jestli by znovu volil Donalda Trumpa. „Prezident zatím nekandiduje, tak uvidíme.“ Trump mu volal s žádostí, aby mu pomohl sehnat chybějící hlasy.

Georgia Sec. of State Brad Raffensperger tells @GStephanopoulos that the data Pres. Trump cited to him throughout an hour-long phone call Saturday to claim there was rampant voter fraud in the state's presidential election "is just plain wrong." https://t.co/rCKKVu2l1N pic.twitter.com/elklrk5WET

— ABC News (@ABC) January 4, 2021