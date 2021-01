Hejtman Kuba: Systém na očkování musí generovat zájemce podle kritérií, cílem je kolektivní imunita

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil krajskou strategii očkování. V každém okrese má vzniknout centrum o 18 pracovnících, zásadní je proočkovat nejprve lidi nad 60 let a další rizikové skupiny.

Martin Kuba. Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Kuba to oznámil na tiskové konferenci. Kraj očekává v lednu 11 700 dávek vakcíny a v únoru dalších 19 500. Od března do června chce kraj provést zhruba půl milionu očkování s tím, že na jednoho člověka připadnou dvě dávky.

Bude tedy podle něj nutné naočkovat 4–6 tisíc lidí v kraji denně, což bude v Českých Budějovicích znamenat 800 lidí za den a v květnu a červnu pak až 1200.

Podle Kuby není možné, aby byl systém evidence uchazečů o vakcinaci stejný jako systémem testování na koronavirus. Pro pořadí na očkování by podle Kuby měla vzniknout čekací listina. Správně nastavený systém považuje za zásadní pro co nejrychlejší snížení šíření koronaviru. Systém by podle něj měl řadit uchazeče podle kritérií, jako je věk nebo zdravotní stav a diagnóza. Tedy podobně jako třeba v Izraeli.

Kuba slíbil, že až bude jasněji, kraj poskytne cílové skupině – tedy lidem starším 60 let – podrobné informace k objednání, lidé je dostanou poštou. Fungovat bude i call centrum, kde se lidé dozvědí víc a dostanou instrukce, jak se na očkování přihlásit. V plánu je také podle hejtmana podpora rodinných příslušníků seniorů – Kuba navrhne vládě, aby měli příbuzní seniorů nad 70 let nárok na volno kvůli přepravě seniorů na očkování.

Strategií chce hejtman snížit úmrtnost, zabránit přetížení zdravotního systému a vytvořit kolektivní imunitu.

Podle hejtmana je samotné očkování časově nejméně náročnou součástí celého procesu. „Chceme-li naočkovat co nejvíce lidí, musíme pochopit, že očkování na tom zabere nejméně času. O úspěchu celé akce bude rozhodovat komunikace, administrativní nastavení a logistika,“ řekl Kuba.

Na tiskové konferenci také řekl, že jeho cílem není vést s vládou střet. „Jde nám o to, abychom obecná čísla, teze a sliby uměli zasadit do reálných čísel toho, co se v kterém okrese děje a co je vůbec možné. Pokud se naslibují některé nereálné údaje, tak lidé potom stojí a zlobí se na zdravotníky,“ dodal Kuba s tím, že řadu věcí bude třeba konzultovat s vládou.