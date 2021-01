Tajemnicí nového hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka (Piráti a STAN) se stala Kamila Navrátilová, která v minulosti 12 let pracovala na krajském úřadě jako tisková mluvčí a nyní zastává funkci starostky Choliny na Olomoucku.

Na hejtmanství skončila v roce 2017 a po svém propuštění zažalovala kraj, který jí pak zaplatil více než čtvrtmilionové mimosoudní vyrovnání. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD).

„Po nástupu mi kolegové velmi doporučovali, abych měl tajemníka, který mi odlehčí v práci. V ideálním případě si hejtman takového člověka už přivádí s nástupem do funkce, to ale nemohl být můj případ, neboť nepřicházím z krajské politiky a neměl jsem člověka, který by byl na tuto práci vhodný. Tajemník by se měl vyznat ve veřejné správě, a protože já jsem tady ten nezkušený, nepotřebuji dalšího nezkušeného,“ uvedl Suchánek. (ČTK)