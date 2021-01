Očkování proti nemoci covid-19 dnes začne v posledních třech krajích, kde se dosud neočkovalo, v Libereckém, Karlovarském a Zlínském. Vakcínu podobně jako v jiných krajích přednostně dostanou zdravotníci v nemocnicích a pracovníci záchranné služby.

Jihočeský kraj, kde se očkuje od čtvrtka, představí svou koncepci vakcinačních center a krajskou vakcinační strategii. Podle hejtmana Martina Kuby (ODS) vláda s kraji dostatečně nekoordinuje postup očkování, a vedení jižních Čech chce proto být připravené.

Do Česka před koncem roku přišly první dvě dodávky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, které můžou vystačit až pro víc než 33.000 lidí. První zásilku si rozdělily nemocnice v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, vakcíny z druhé dodávky se dostaly do všech ostatních krajů. Minulý týden ve středu se začalo očkovat v Ústeckém kraji, na silvestra v Jihočeském, Středočeském, Pardubickém, Plzeňském a Olomouckém kraji. O víkendu se do vakcinace zapojily nemocnice na Vysočině a v Královéhradeckém kraji.

Přednost v očkování před běžnou populací mají podle vládní očkovací strategie dostat zdravotníci v nemocnicích, hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v televizi Prima uvedl, že na očkování proti covidu-19 se mohou od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku a od 1. února všichni další obyvatelé. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Zopakoval, že Česko má objednáno 15,9 milionu dávek pro téměř devět milionů lidí.

Hejtman Kuba si v neděli v televizi Nova postěžoval na to, že o možnosti pro seniory nad 80 let objednat se na očkování od poloviny ledna se dozvěděl z médií. „Tohle je bolest této vlády, že s námi ty věci neprobere. Ministr (zdravotnictví Jan Blatný) nám řekl, že máme lednové vakcíny využít pro naše zdravotníky, pro naše sociální služby, a najednou zase lidem slíbí, že se od 15. (ledna) mohou objednávat,“ řekl. Jihočeský kraj podle Kuby připravil svou strategii očkování proto, že nečeká, že vláda by krajům s očkováním pomohla. (ČTK)