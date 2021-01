„Hledáte volební podvody? Začněte Trumpem“

Šéf demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer vyzval Teda Cruze, který vede tažení republikánských senátorů proti uznání výsledku voleb, aby začal s vyšetřováním volebních podvodů prezidenta Donalda Trumpa.

„Pokud chcete vyšetřovat volební podvody, začněte s tímto,“ poukázal Schumer na nahrávku rozhovoru Trumpa a státního tajemníka Georgie Breda Raffensbergera.

You want to investigate election fraud? Start with this: https://t.co/u3K1ijtfCx

V něm prezident podle deníku Washington Post Raffensbergerovi říká, že potřebuje „najít 11 780 hlasů“.

„Jediné, co chci, je najít 11 780 hlasů, což je o jeden víc, než máme, protože my jsme v tom státě vyhráli. Má prohra v Georgii nepřipadá v úvahu, zvítězili jsme o stovky tisíc hlasů,“ tvrdil Trump.

The audio of Trump demanding the Georgia secretary of state “find” enough votes so his loss to Biden can be overturned needs to be heard to be believed pic.twitter.com/jzjzwhcgDl

— Aaron Rupar (@atrupar) January 3, 2021